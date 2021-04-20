Hulki Cevizoğlu'ndan keskin U dönüşü

"Kanal İstanbul’a 'evet' diyen bir Atatürkçüyüm. Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli” diyen Hulki Cevizoğlu'nun, daha önce Kanal İstanbul için “Korkunç bir proje” yorumunda bulunduğu yazısını apar topar sildiği ortaya çıktı.

30 Aralık 2019'da yazısına ait linki paylaşan Cevizoğlu'nun yönlendirdiği linke tıklayanlar ilgili yazıya ulaşamadı.

Hulki Cevizoğlu'nun apar topar sildiği o yazı ortaya çıktı. İşte Cevizoğlu'nun sildiği yazı:









“Kanal İstanbul”: TEK DÜNYA DEVLETİ PROJESİ

“Kanal İstanbul” Projesini (Kısaca KİP diyeyim) “ilk” duyduğumda –bizim mahallenin aksine- destekledim.





“Harika” dedim, “süper bir proje!”





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Sonra araştırdık tabii.





Hem kendim öğreneyim diye, hem de Ceviz Kabuğu’nda toplumu aydınlatalım diye.





*





Önce, kendi kendime “Egemenlik hakkı olan bir bağımsız ülke olarak, Türkiye olarak bunu yapmalıyız” dedim.





“Kimseye hesap vermeden” hem de.





“Dünyaya kafa tutmalıyız, güçlü olmalıyız” dedim.





(Benim, emperyalizme teslim olmayan, gerçekten Türkiye’ye çok yararlı başka bir kanal projem var. )





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Sonra baktım ki, dünyaya kafa tutmuyoruz, “dünyada tek güç olmak isteyen ABD’nin örtülü isteğini yerine getiriyoruz. ”





Bu örtülü istek, kim bilir belki de birilerinin yüzüne açıkça söylenmiş, emredilmiştir!





(Hani eskiden bir film vardı, ne kadar da gerçekmiş bizim için: “Kapalı Kapılar Ardında Washington!” )





“SICAK DENİZLER DEĞİL, SOĞUK DENİZLER DE GEREKİYOR!”





Ezberlenen, ezberletilen bir motto (slogan) vardı: “Sıcak denizlere egemen olan dünyaya egemen olur! ”





Eksikmiş bu.





Bu eksikliği hisseden ABD, sıcak denizlerde “uçak gemileri” bulundursa da, “tek başına dünya devleti” olamadı.





Giremediği bir deniz var dünyada, “soğuk” bir deniz: Karadeniz!





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Artık gerçek şu: “Sıcak/soğuk tüm denizlere egemen olan dünyaya egemen olur! ”





RUSYA’YI 21 GÜNDE TESLİM ALAMAYINCA…

1936’da, Atatürk’ün ölümünden 2 yıl önce imzalanan Montrö Boğazlar (Çanakkale ve İstanbul Boğazları) Sözleşmesi’ne göre ABD Karadeniz’de egemenlik kuramıyor.





Karadeniz’de çeşitli gerekçelerle de olsa savaş gemilerini en çok 21 gün bulundurabiliyor.





E, 21 günde Rusya’yı teslim almak da kolay değil.





“KİP” BOP”DAN DA BÜYÜK VE KORKUNÇ BİR PROJE

Yani, aslında bize “turizm, ikinci İstanbul kenti kurmak, emlak ve güzellik” projeleri gibi sunulan, böyle kamufle edilen bir proje KİP.





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KİP (Kanal İstanbul Projesi), BOP denilen “Büyük Ortadoğu Projesi”nden çok daha büyük ve korkunç bir proje.





BOP, Türkiye’yi de içine alan Ortadoğu’daki devletleri yeniden inşa etme, ABD çıkarlarına göre düzenleme, yakma/yıkma projesi.





Oysa, KİP, İstanbul ve Türkiye üzerinden 2. Süper Güç olan Rusya’yı teslim alma ve “Tek Dünya Devleti” (tabii “Tek ABD Dünya Devleti”) kurma projesi.





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Gerçeği görelim ve sahte tartışmalarla (yok Katarlılar, yok Araplar, yok içimizdeki “süper yamyam rantiyeciler” malı götürüyor tartışmaları ile) cambaza bakmayalım.





Böyle olursa cambaz da düşer, biz de düşeriz.





Dahası cambazın altında ezilmek de var.