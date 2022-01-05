Samanyolu Haber /Gündem / Hulk'un ilk baskısı yarım milyon dolara satıldı /05 Ocak 2022 10:46

Hulk'un ilk baskısı yarım milyon dolara satıldı

Hulk'ın yeşil değil de gri olarak tasvir edildiği ilk Hulk hikâyesinin neredeyse sıfır durumundaki 60 yıllık kopyası, şimdiye kadar satılan en pahalı kopyası oldu.

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1962’de yayınlanan Incredible Hulk #1’in nadir bir kopyası, özel bir koleksiyoncu tarafından 490.000 dolara (yaklaşık 6.590 bin lira) satıldı. Satışı gerçekleştiren müzayede sitesi Comic Connect, bunun şimdiye kadar satılan ilk Hulk hikâyesinin en pahalı kopyası olduğunu söyledi.

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan çizgi roman, bilim insanı Dr Bruce Banner’ın zehirli gama ışınlarına maruz kaldıktan sonra öfkesini kaybettiğinde Hulk’a dönüşmesini anlatıyor. İlk sayıda, Hulk gri ten rengi ile gösterilmiş, ancak Marvel ikinci sayı için rengini yeşil olarak değiştirdi, çünkü o sırada dört renkli baskı işlemi grinin farklı sayfalarda farklı şekilde çıkmasına neden oluyordu.



Çizgi roman koleksiyoneri Vincent Zurzolo, “Kullanılan ucuz kağıt ve ön kapaktaki gri rengin bulaşması nedeniyle, Hulk No 1’in yüksek dereceli kopyalarını bulmak çok zor” dedi. Ayrıca Zurzolo, konunun değer kazanmaya devam edeceğini tahmin ediyor: “Vintage çizgi roman değerleri yükselmeye devam ediyor.”

Bununla birlikte, Hulk’un Marvel’deki bir diğer arkadaşı Spider-Man’in kırdığı rekoru kırmasına henüz biraz daha zaman var gibi görünüyor. Eylül ayında, Spider-Man’in ilk çıkışını yaptığı 1962 tarihli sayı #15’in bir kopyası 3,6 milyon dolara satıldı.
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