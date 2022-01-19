Samanyolu Haber /Spor / Hull City yönetimi ve Acun Ilıcalı açıkladı /19 Ocak 2022 22:21

Hull City yönetimi ve Acun Ilıcalı açıkladı

İngiltere ikinci ligi Championship’te 23 puanla 19. sırada yer alan Hull City'nin Acun Ilıcalı tarafından kurulan Acun Medya adına satın alındığı resmen açıklandı.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'yi resmen satın aldı. İngiliz ekibinden konuya dair resmi açıklama gelirken, "Acun Ilıcalı tarafından kurulan Acun Medya'nın kulübü satın alma işlemleri sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Resmi açıklamanın ardından Acun Ilıcalı, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var." dedi.

Hulll City, İngiltere Championship’te 23 puanla 19. sırada bulunuyor.
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