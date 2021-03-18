Samanyolu Haber /Gündem / Hulus Akar'dan ABD ile ilgili "Biz hazırız" mesajı /18 Mart 2021 21:56

Hulus Akar'dan ABD ile ilgili "Biz hazırız" mesajı

ABD'nin YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini söylen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz hazırız" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Akar, "Biz hazırız, doğru olan da budur" dedi.

Akar 8. Komando Tugayı'nın sancak teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini, kendisinin ve bölgesinin güvenlik ve istikrarı için çalışmakta kararlı olduğunu ifade eden Akar, "Biz tüm komşularımızın egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak, sınırlarımızın hemen yanı başından ülkemize yönelik terör tehdidine de asla müsaade etmeyiz" diye konuştu.

"Türkiye ile çalışması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum"
Operasyonların yurt içinde ve sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışıyla devam edeceğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yapmak yerine, yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye ile çalışması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

Mısır mesajı

Mısır ile son dönemdeki gelişmelere de değinen Akar, "Mısır'ın Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesinde, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği deniz yetki alanları sınırlarına saygılı davranması, değerli ve bölgesel barış ve istikrar için de önemli bir adımdır. Bu yaklaşım ve son gelişmeler, her iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin de yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur" dedi.
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