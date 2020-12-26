Hulusi Akar alelacele gitti!

Libya'nın doğusunu kontrol eden ve Rusya ile Mısır gibi ülkelerin desteklediği General Halife Hafter'in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarını hedef alan beyanlarının hemen akabinde Milli Savunma Bakanı Akar alelacele Libya'ya çıkarma yaptı.







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutunları eşlik ediyor. Libya'da mevkidaşı ile bir araya gelen Akar, 24 Aralık Libya Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz." diye konuştu.





7 GÜVENLİK NOKTASINDA EN ÜST SEVİYEDE ALARM





General Halife Hafter'in üç gün önce TSK mensuplarına yönelik silahlı saldırı yapabileceğini açıklamasının ardından gerçekleşen ziyaret kritik önem taşıyor. Türkiye biri ana üs olmak üzere 7 güvenlik noktasında tedbirleri en üst seviyeye çıkartmıştı.





Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya geleceği bildirildi.





LİBYALI YETKİLİLER KARŞILADI





Akar ve beraberindekileri Mitiga Havalimanı’nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile Libya Görev Grup Komutanlığı yetkilileri karşıladı.





Akar'ın başkanlığındaki heyete Libya Savunma Bakanlığı önünde askeri tören düzenlendi. Tören bando tarafından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.





Bakan Akar ve Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş önce baş başa görüştü, akabinde heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Kısa süreli görüntü alınmasına izin verilen görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine 24 Aralık Libya Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak başladı.





Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile iki ülke silahlı kuvvetlerinin kuvvet komutanları da katıldı.