Hulusi Akar: Bedeli neyse ödeyecekler

Bakan Akar bir grup gazeteci ile Kara Havacılık Okulu'nda oluşturulan Model Üs Bölgesindeki "Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlenen Mehmetçik'in Yaşam Sergisi" alanını gezdi ve soruları yanıtladı.







Milliyet'in haberine göre Akar, "Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe" dedi. Emekli amirallerin açıklaması için "Haddini aşan bir bildiri" ifadesini kullanan Akar, "Mekanizma nasıl oluştu, onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var? Başka şeyler olabilir, başkaları bundan örnek alabilir" diye konuştu.





Milli Savunma Bakanlığı (MSB) imzalı açıklama için ise "Kelimeleri özenle seçtik" diyen Akar; bildirinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) moral ve motivasyonunu bozmak anlamına geldiğini, düşmanı sevindirmekten başka işe yaramadığını söyledi.





Bakan Akar, emekli askerlerin muvazzaflarla irtibatı konusundaki bir soruya ise "Bunları savcılık inceliyor, istihbarat bakıyor. Biz de bakıyoruz. Kim nerelere gitmiş, kimlerle görüşmüş, bakılacak" yanıtını verdi.





Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Yetkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek."





MSB'den yapılan açıklamada, bildirinin "demokrasiye zarar vermekten ve düşmanları sevindirmekten başka işe yaramayacağı" belirtilmiş, "yargının gereğini yapacağı" vurgulanmıştı.







