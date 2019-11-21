Hulusi Akar’dan bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. MKE’nin özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Akar, “MKE’nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek” dedi.







YENİ ASKERLİK SİSTEMİ





Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil” diye konuştu.





BEDELLİ ASKERLİK





Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlünün bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedel tahsis edildiğini bildirdi.





Akar, şunlar kaydetti:





“31 Aralık’a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020’den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.”





S-400 SÜRECİ





S-400 sürecine ilişkin bilgiler de veren Akar, “S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız” dedi.