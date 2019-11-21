Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar’dan bedelli askerlik açıklaması! /21 Kasım 2019 19:46

Hulusi Akar’dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Hulusi Akar, "Harekâtların sonuçları nereye vardı? Terör koridoru oluşturulması terör devleti oluşturulması meselesi bitti. Rojova hayali bitti diyorlar. Şu ana kadar Afrin bölgesine 400 binden fazla dönüş yaptı" dedi. Bedelli askerlikle ilgili de Akar, "Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. MKE’nin özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Akar, “MKE’nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek” dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, “Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil” diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK

Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlünün bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedel tahsis edildiğini bildirdi.

Akar, şunlar kaydetti:

“31 Aralık’a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020’den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak. Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.”

S-400 SÜRECİ

S-400 sürecine ilişkin bilgiler de veren Akar, “S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız” dedi.
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