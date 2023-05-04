Samanyolu Haber /Politika / Hulusi Akar, muhalefete 'Savunma Bakanı' olarak önerilmiş! /04 Mayıs 2023 08:13

Hulusi Akar, muhalefete 'Savunma Bakanı' olarak önerilmiş!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olası bir iktidar değişikliğinde muhalefete Savunma Bakanı olması için önerildiği iddia edildi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere sayılı günler kala, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın muhalefete yeniden savunma bakanı olarak önerildiğini belirterek; "Bir değil, iki değil, tam üç kaynaktan dinledim. Hulusi Akar’ı, olası iktidar değişikliğinde, muhalefete, savunma bakanı olarak önerenler olmuş." diye yazdı.

Terkoğlu, İYİ Parti'den siyasete giren bir başka ismi hatırlatarak "Bu sırada elimde bir kitap vardı: İncirlik Ağacı. Yazarı Orkun Özeller. Hulusi Akar’la ters düşerek emekli olmuş bir albay. Yakın zamanda da İYİ Parti’den siyasete girdi." ifadelerini kullandı.

Özeller'in 10 Mayıs 2017’de, İncirlik’e veda ederken, ABD’nin şeref madalyasını reddettiğini hatırlatan Terkoğlu, Özeller'in ağzından madalyayı reddetme nedenini şöyle aktardı “Hulusi Akar Beyefendi’nin Kara Kuvvetleri komutanı olduğu dönemde, Türk askerinin başına çuval geçiren ekibin komutanlarından olan birinden liyakat madalyası alması öyle ağırıma gitmişti ki, o gün kendi kendime söz verdim, ‘Eğer bir gün Amerikalılar bana madalya vermeye kalkarsa onu almayacağım’ dedim.”

Terkoğlu, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kitaptan, Özeller’in, 15 Temmuz ve sınır ötesi harekâtların kahramanı olarak bilinen Zekai Aksakallı’ya yakın olduğu anlaşılıyor. Akar’ın Aksakallı’yı TSK’den tasfiye ettiği hatırlanırsa, mesele daha da ilginç hale geliyor. Özeller, Akar’ın “Bakanım” hitabından hoşlanmadığını söylerken, “Hulusi Akar TSK’den emekli olduktan sonra hiçbir güç bana ona ‘Komutanım’ dedirtemez” demiş. Akar için, TSK’de, “Ağzı çok bozuk, çok küfürlü konuşur, çok hakaret eder” denildiğini söyleyen Özeller, bir hikâye de anlatmış. Bir brifingde, herkesin içinde, komando tabur komutanına, Akar’ın “Beyinsiz” demesini eleştirmiş.
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