Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış /14 Nisan 2022 12:04

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Türkiye ve Zambiya arasında imzalanan iş birliği anlaşmasında yer alan denizde iş birliği maddeleri alay konusu oldu

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 28 Temmuz 2018'de Zambiya ile imzaladığı Güvenlik İş Birliği Anlaşması'nda "gemilerde personel mübadelesi ve gemilerle karşılıklı liman ziyaretlerinden" söz edildiği ortaya çıktı.

Olayı ortaya çıkaran emekli Büyükelçi ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, şu ifadeleri kullandı:

"Zambiya’nın denize kıyısı olmadığı gibi Deniz Kuvvetleri de yoktur… Karşılıklı gemi ziyaretleri herhalde Fatih Sultan Mehmet gibi gemiler karadan yürütülerek yapılacaktır…

Bu hükümleri içeren bir anlaşmayı okumadan imzaladığı düşüncesinde olduğum için Hulusi Akar’ı, eşgüdümü üstlenmediği için de Mevlüt Çavuşoğlu’nu TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığım bir konuşmayla istifaya devam ettim…"


Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, var olmayan üniversiteye rektör atayarak tarihe geçmişti.
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Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

Hulusi Akar okumadan bir anlaşmayı imzalamış

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