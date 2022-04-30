Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı davayı kaybetti





"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"





ERDOĞAN'DAN 250 BİN TL'LİK DAVA





TBMM'deki 2019 bütçesi görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Hulusi Akar'ın, dava arkadaşları cezaevindeyken “Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi” diye sitem ettiğini belirterek “Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti.Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, bir başka konuşmasında ise “Biz CHP olarak makamlara saygılıyız ama keşke öyle bir Genelkurmay Başkanlığı yapmasaydınız. Olmaz olsaydı öyle Genelkurmay Başkanlığı” ifadelerini kullanmıştı.Akar CHP'li Özel'in kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 500 bin lira tazminat istemişti. Mahkeme 15 bin liralık tazminata hükmetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Özel'in 15 bin lira tazminat ödemeye yönelik mahkeme kararını kaldırdı. Kararda “Davacının siyaseti seçmekle, davalının paylaştığı değerlendirmelere yönelik eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğu ve sözlerin kişilik haklarına saldırı kabul edilemeyeceği, tazminat koşullarını oluşmadığı kanaatine varılmıştır” denildi. Özel, kararı şöyle değerlendirdi:“Bu dava AKP liderinin talimatıyla açıldı. Yoğun destek aldığım bir konuşma için Akar kendisini savunamadı. Sözlerimin hakaret içermediği teyit edildi. Bakan silah arkadaşlarını yalnız bıraktı, Atatürk'e hakaret eden yazarları ziyaret etti, Türk askerlerinin başına çuval geçiren ABD'li komutandan liyakat madalyası aldı, darbe girişiminde görevini ihmal etti. Sözlerimin arkasındayım.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in Gezi Davası kararı sonrası “Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Erdoğan hesap verecektir” sözleri üzerine ‘kişilik haklarını ihlal' iddiasıyla 250 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ayrıca kararın yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasını talep etti. Özel “Tarih önünde mahkum olmak son derece siyasi bir eleştiridir. Erdoğan'a eleştiri tahammülünü yükseltmesini tavsiye ediyorum” dedi.