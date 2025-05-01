Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar yedi, içti, gezdi hesabı valilik ödedi /01 Mayıs 2025 11:31

Hulusi Akar yedi, içti, gezdi hesabı valilik ödedi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın Nevşehir'e yaptığı ziyaretin 100 bin lirayı geçen faturayı valilik ödedi.

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Eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 28 Şubat’ta çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir’e gitti. Ziyaret kapsamında Nevşehir Valiliği, Akar’ın koruma ekibi için yemek alımı gerekçesiyle Nevşehir Polisevi’ne doğrudan temin yoluyla 88 bin 305 TL ödedi.

Akar İçin İki Araç Kiralandı
Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Akar için iki araç da kiralandı. Valilik, bu hizmet için Damla Turizm’e iki ayrı fatura karşılığında toplam 14 bin 666 TL ödeme yaptı.

Daha Önce De Sucuk Partisine Katılmıştı
Eylül 2024’te AKP’li Kayseri Büyükşehir’in düzenlendiği etkinliğe katılan Akar, mangalda sucuk partisi ile gündem olmuştu. Derin yoksulluk varken AKP’lilerin sucuk pişirip esprili bir şekilde video paylaşması tepki çekmişti. AKP’li Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç, ‘pişirdik ama yemedik’ savunması yapmıştı. Akar da Büyükkılıç’ın bu savunmasını kelimesi kelimesine paylaşıp, “Haber olarak hazırlayanlara, pişirenlere, servis edenlere ve bunu yiyenlere afiyet olsun.” demişti.

“Ekmekleri getir derya bunlar. Balık da var hamsi de var. Çevir yanmasın” diyen Bakan Bak’a da bir AKP’li, “Kayseri hamsisi bunlar” yanıtını vermişti. Gelen tepkilerin ardından AKP’li belediye, düzenlendiği gastronomi festivalinde 1 ton sucuk döner dağıtmıştı.
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