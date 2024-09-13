Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e 100 bin liralık dava









TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği ileri sürüldü.Dilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi. Bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.Öte yandan Hulusi Akar- Özgür Özel arasındaki tartışmayı köşesine taşıyan gazeteci Adem Yavuz Arslan da Özel’in sözlerine karşılık sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:‘’CHP lideri @eczozgurozel Hulusi Akar'ın nasıl olup da 15 Temmuz sonrası görevde kalabildiğini merak ediyorsa cevabı açık.’’Eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir programda şunları söylemişti:- Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız, şaşırırsınız. Ondan sonra başlıyoruz efendim savcı nerde? Polis nerede? Arkadaşlar, savcılarla polislerle bu iş olmaz olmaz. İşin başı, ilacı eğitim. Bunu verdik verdik, veremedik kendi çocuklarımızla bize yabancılaşıyor kendi torunlarımıza bize yabancılaşıyor.CHP lideri Özel de Akar'ın sözleri karşısında şunları söylemişti:- Hulusi Akar'ı da bakınca kazı kazan var ya kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle su akar Hulusi akar.- Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimizi yüzüne meclis genel kurulunda söyledim zaten.