Hulusi Akar'dan Rusya görüşmesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için destek beklentisi ifade edildi.Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar tarafından:Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği,Daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu,Sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğu vurgulandı.