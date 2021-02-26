Hulusi Akar'dan S-400 mesajı: ABD'ye mektup yazdık cevap gelmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi hakkında, "Egemenlik hakkımızı kullandık" dedi. Akar, ABD'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir takım kısıtlamalara gitmek müttefiklik ruhuna uygun değildir" ifadelerini kullandı.





Bakan Akar, "Yerli ve milli silahlar ile ordumuzun savunma kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. ABD'den Patriot, Fransa ve İtalya'dan da hava savunma sistemlerini istedik. Rusya'dan S-400'leri aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye burada egemenlik hakkını kullanmıştır. "Türkiye, S-400'ü seçti" açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. ABD'den olumlu cevaplar alınamamıştır. ABD'nin kaygısını ele alabileceğimizi de sürekli söyledik. S-300 nasıl kullanılıyor ise biz de S-400'ü öyle kullanırız. Ülkemize S-400 üzerinden bir takım kısıtlamalar uygulamak müttefiklik ruhuna uygun değildir" dedi.