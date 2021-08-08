Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar'ın korkusu dağları aşmış /08 Ağustos 2021 10:31

Hulusi Akar'ın korkusu dağları aşmış

Bordo berelilerin yemin töreninde Hulusi Akar’ın fotoğrafı tartışma yarattı

SHABER3.COM

Hulusi Akar'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaptığı konuşma sırasında arkasında duran 2 askerin silahlarında şarjör olmaması dikkat çekti.

"Özel Kuvvetleri İhtisas Kursu"nu bitiren kursiyerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle bordo berelerini taktı. 47 haftalık zorlu kursu, katılımcılardan yarısından daha azının tamamlayabildiği ifade edildi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende kurs birincisi yaş kütüğüne plaket çaktı.

AKAR KONUŞURKEN ASKERLERİN ŞARJÖRLERİ ALINDI

Öte yandan bordo berelilerin yemin töreninde bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaptığı konuşma sırasında arkasında duran 2 askerin silahlarında şarjör olmaması dikkat çekti.
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