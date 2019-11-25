Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar'ın koruma müdürüne takipsizlik /25 Kasım 2019 16:31

Hulusi Akar'ın koruma müdürüne takipsizlik

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın koruma müdürü eski Binbaşı Yakup Ata hakkında darbeci olduğu iddiası ile üç yıldır sürdürülen soruşturma "takipsizlikle" sonuçlandı. OHAL Komisyonu takipsizlik kararına rağmen Ata'yı görevine iade etmedi.

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15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde tutuklanan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın koruma müdürü eski Binbaşı Yakup Ata hakkında 3 yıldır sürdürülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 

Taksicilik yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Ata görevi iade edilmeyi bekliyor.

AİLESİ İLE TATİLDEYDİ, ZEKAİ AKSALLI'NIN EMRİ İLE TUTUKLANDI

Yakup Ata, 15 Temmuz'da ailesi birlikte Hatay İskenderun’da askeri kampta tatildeydi. Darbe girişiminden haberdar olduktan sonra ertesi gün erkenden yola çıkarak Ankara’ya geldi. 

Hemen görevinin başına giderek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Gazinosu’nda Akar’ın dönüşünü beklemeye başladı.

Eski Binbaşı Ata, 20 Şubat 2017’de savcılık ifadesinde şunları dile getirmişti: "Zekai Paşa (Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı) bana ‘Git polise ifade ver’ dedi. Ben de kendisine ‘Beni siz seçtiniz. Beni tanıyorsunuz. Bir hatam yanlışım olabilir, ancak ben asla hainlik yapmadım’ dedim. Benim Emniyet'e götürülmem yönünde emir verdi. Olay günü Ankara’da olmuş olsaydım komutan için canımı feda etmekten çekinmezdim.” 

7,5 AY CEZAEVİNDE KALDI, SUÇ UNSURU BULUNMADI

Darbe teşebbüsünden haberdar olmadığını belirtse de Ata tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 7,5  ay cezaevinde kaldı. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Ata için "herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığına" dair rapor gönderdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı üç yıl süren soruşturmanın akabinde 4 Ekim 2019'da "takipsizlik" kararı verdi.

TAKSİCİLİK YAPIYOR

Yakup Ata’nın avukatı Mehmet Sena Kapu takipsizlik kararının 21 Kasım tarihinde kesinleştiğini belirterek, “Suçsuzluğunu ispat etmek ve görevine dönmesini sağlamak için bütün hukuki yolları denedik. Ancak henüz hiçbirinden olumlu bir sonuç alamadık." dedi. 

Kapu, takipsizlik kararına rağmen Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu’ndan görevine iadesi için bir karar çıkmadığını kaydetti: "Bu takipsizlik kararını da sunduk. Ancak hâlâ bir sonuç alamadık."
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