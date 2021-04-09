Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında İngiliz bakandan Karadeniz mesajı /09 Nisan 2021 19:33

Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında İngiliz bakandan Karadeniz mesajı

İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile Prince of Wales uçak gemisini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temaslarına ilişkin konuşan Wales, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliği sürdürmekte İngiltere’nin ortağı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Londra’ya resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile Prince of Wales uçak gemisini ziyaret etti. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’ye yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında, dün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü ve iki bakan Prince of Wales uçak gemisini ziyaret etti. 

Wallace, Akar’ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye önemli bir NATO müttefiki, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliği sürdürmekte İngiltere’nin ortağı” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Wallace, Akar ile “iki ülkenin NATO tatbikatları ve operasyonlarından sanayide işbirliğine kadar çeşitli alanlarda güçlü savunma ilişkilerini nasıl geliştirebileceklerine dair verimli görüşmeler” yaptıklarını söyledi.

Silah sanayi temsilcileriyle görüştü

İki bakanın görüşmelerinde “bölgesel güvenlik ve IŞİD’le mücadele”yi ele aldıkları belirtilirken, Prince of Wales uçak gemisinde ise iki bakanın İngiltere’nin "savunma sanayisi"nin temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısına da katıldıkları kaydedildi.
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