Samanyolu Haber /Dünya / Hulusu Akar ile aynı gün! /28 Aralık 2020 12:52

Hulusu Akar ile aynı gün!

Libya iç savaşında General Halife Hafter güçleri ile doğu hükûmetine destek veren Mısır'dan üst düzey güvenlik yetkilileri, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) ile biraraya geldi.

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Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) ile biraraya gelen Mısırlı yetkililerin ziyaretinin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin Trablus'ta olduğu gün gerçekleşmesi dikkati çekti. 

Trablus, Mısır heyetinin ziyaretini yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Söz konusu ziyaret "üst düzey Mısır yetkililerinin 2014'ten bu yana Trablus'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret" diye nitelendirildi.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve istihbarat servisi başkanı Emad Trabelsi, Mısırlı heyet ile "ateşkes antlaşmasına verilebilecek destek ve 5+5 komitesinin sonuçları" üzerine müzakerelerde bulundu.

MISIR, TRABLUS'TA KONSOLOSLUK AÇACAK

Uluslararası haber ajansı Reuters'a mülakat veren bir istihbarat kaynağı, Mısır heyetinde istihbarat birimi başkan yardımcısı ile Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından üst düzey yetkililer bulunduğunu söyledi.

UMH sözcüsü şahsi Twitter hesabında Mısır heyetinin Trablus'taki konsolosluklarını en kısa sürede açma sözü verdikleri belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta sonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'ya gitmişti. 
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