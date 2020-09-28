Hülya Koçyiğit'in damadı iflas etti

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'a ait Alkoçlar Otelcilik’e verilen konkordato (mühlet) "usule aykırı yapılan birtakım ödemeler" sebebiyle mahkeme tarafından iptal edilmişti.





1.400 yatak kapasiteli 3 otelin işletmecisi Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ, 2018'de "iflastan önceki son çıkış" diye nitelenen konkordato talebinde bulunmuştu.





Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) idare ettiği dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı Plajı ihalesini almıştı. İhale, "Hülya Koçyiğit'in AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin mükafatı" diye yorumlanmıştı.





İFLASTAN KURTULMAK İÇİN TEDBİR KARARI YETMEDİ





70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar, 1,5 yıl önce konkordato talep etmişti. İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi; mülkiyetinde Alaçatı, Bodrum ve Kemer’de üç otel bulunan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ'ye alacaklılara karşı mühlet hakkı tanımıştı.





PİYASA 60 MİLYON TL BORCU VAR





Konkordato devam ederken, Bodrum ve Alaçatı’daki oteller kapatıldı. Toplam 60 milyon lira borcu bulunan Alkoçlar’dan alacaklı firmaların çoğu, şirketin konkordato talebinin tasdik edilmesine onay verdi. Ancak mahkemenin atadığı komiser heyeti "mali açıdan toparlanması mümkün değil" raporu verdi.





Oyuncu Hülya Koçyiğit, Erdoğan'a hayran olduğunu sık sık ifade ediyor.





Alacaklı firmalardan birinin avukatı, şirketin el altından birtakım ödemeler yapmasının komiser heyetinin menfi rapor vermesinde etkili olduğunu belirtti.





KOMİSER: TEKNİK OLARAK İFLASTA





Komiserlerden biri raporda, şirketin teknik olarak iflas ettiği görüşünü bildirdi. Mahkeme verdiği ret kararıyla birlikte daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı. Komiser heyetinin görevlerinin sona erdiğini açıkladı.





Tedbir kararının kaldırılması ile birlikte hacizlere karşı korumasız hale gelen şirket resmen iflas etmiş oldu.