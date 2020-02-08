Hülya Koçyiğit'in damadı ihya edilmiş!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muhittin Böcek'e kaptırdığı Antalya’da Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk dosyaları birer birer açılıyor.





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2020 yılı birim fiyatı 53 lira olan bir beton dubanın yaklaşık 20 katı fiyata 1.050 liraya, güncel fiyatı 1.475 lira olan oyun elemanının 23 katı fiyatla 34 bin 839 liraya alındığını söyledi.





Böcek, “Bu paralar nerelere gitmiştir? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı kimlere verilmiştir? Antalya halkının geleceği ipotek altına alınmıştır.” dedi.







AKP'li Menderes Türel tarafından Konyaaltı sahili Hülya Koçyiğit'in damadına kiralanmıştı.





DÜNYACA ÜNLÜ SAHİL 28 YILLIĞINA HÜLYA KOÇYİĞİT’İN DAMADINA KİRALANDI





Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde hayata geçirilen proje ile ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit’in damadına kiralandı.





Konyaaltı Sahil Projesi adı verilen uygulama ile Müze/Varyant bölgesi ile Boğaçayı arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik sahil şeridinde inşa edilen 40 iş yeri, 53 büfe, çay bahçesi, kafeteryalar ve 12 tuvaletin işletmesi yıllık 8,5 milyon lira kira bedeli ile 28 yıllığına Alkoçlar Turizm ile Senantalya Turizm İş Ortaklığına verildi.





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AKP döneminde sahil projesi için yüksek fiyatla alınan malzemeleri dövizlerle anlattı.





İHALEYE TEK FİRMA KATILDI, YILLIK 8,5 MİLYONA DAMADIN OLDU





“Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür.” sözleri sosyal medyada eleştirilen Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alokçar’ın sahibi olduğu Alkoçlar şirketi ile yerel Senantalya firmasının oluşturduğu ortaklık, 2018 yılı mart ayında kapalı teklif usulü gerçekleştirilen ihaleye tek firma olarak katılmıştı.





Yıllık 8,5 milyon lira karşılığında Konyaaltı sahilini kiraladı. Yapımı ve ihalesi aşamasında tepkilere sebep olan Konyaaltı Sahili Projesi’ni dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel “dünyanın en güzel sahil projesi” diye tanımlıyordu.





Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek AKP döneminde sahil projesi için yüksek fiyatla alınan malzemeleri tek tek anlattı.





YENİ BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK "BELEDİYE ZARARA UĞRATILMIŞ" DEDİ





Menderes Türel’in 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde başkanlığını kaybetmesinin ardından yeni seçilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Konyaaltı Sahil Projesi’nin belediyeyi zarara uğrattığını kaydetti.





Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni geçen ay altığı kararla ilgili mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uymadığı belirtilen kiralama ihalesi ve sözleşmeyi iptal etti.





BASIN TOPLANTISINDA MADDE MADDE KAMU ZARARINI ANLATTI







İptalin akabinde Koçyiğit'in damadına ait firma Büyükşehir Belediye Encümeni'nin kararını yargıya taşıdı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi ise belediye encümeninin kiralama ihalesini iptal kararının yürütmesini durdurdu.





Önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek daha önce 2 kez 129 milyon liraya yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkılan, ancak sonrasında belediye tarafından 254 milyon liraya tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesi’nde maliyeti yüksek tutulan harcamalara ilişkin bilgiler aktardı.





50 LİRALIK BETON DUBA 1050 LİRAYA SATIN ALINMIŞ





Konyaaltı Sahil Projesi’nin inşası esnasında belediyenin nasıl zarara uğratıldığı belgelerle gösteren Başkan Muhittin Böcek, günümüz fiyatı 53 lira olan, ancak 2 yıl önce tanesi 1.050 liraya alınan beton dubayı, güncel piyasa fiyatı 1.534 lira olan, ancak tanesine 12 bin 272 lira ödenen oturma grubunu, güncel piyasa fiyatı 1475 lira olan, ancak iki yıl önce tanesine 34 bin 839 lira ödenen çocuk oyun elemanı gibi örnekleri toplantı salonunda oluşturulan israf köşesinde sergiledi.





"SAHİL PROJESİ İKİ YILDA 15 MİLYON LİRA ZARARA YOL AÇTI"





Böcek, Sayıştay 2018 denetim sonuç raporu, İçişleri Bakanlığı özel teftiş raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı tespitleri, Büyükşehir Belediyesi iç denetim birimi ve ilgili daire başkanlıkları raporlarına dayanarak, Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi’ni iptal ettiklerini söyledi.





Böcek, “Konyaaltı Sahil Projesi’nden elde edilen kira geliri, bırakın yapılan 254 milyon liralık yatırımı karşılamayı, işletme giderinin bile altında kalarak, 2 yılda 15 milyon 19 bin lira zarara yol açmıştır.” diye konuştu.





BUGÜN 9 BİN LİRA OLAN HEYKELE İKİ YIL ÖNCE 80 BİN LİRA ÖDENMİŞ





254 milyon liraya mâl edilen Konyaaltı Sahil Projesi için yapılan harcamaları anlatan Böcek, şöyle konuştu: “2018 yılında arı figürlü bitki heykelinin tanesine 80 bin 240 TL ödenmiştir. 4 tane alınmış ve toplam 320 bin 960 TL harcanmıştır. Arı figürlü bitki heykelinin 2020 yılı güncel piyasa birim fiyatı 9 bin 440 TL’dir.”





AKP döneminde 9 bin liralık arı heykeline 80 bin lira ödenmiş.





"İHALENİN İPTALİNE KARŞI ÇIKANLARIN TELAŞLARINI ÇOK İYİ ANLIYORUM"





Antalya halkının geleceğinin ipotek altına alındığını belirten Böcek, “Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Burada ihale iptaline karşı çıkanların telaşlarını çok iyi anlıyorum. Yandaş basına haber yaptıranları Antalyalı hemşerilerim affetmeyecektir. Yanlışları 31 Mart 2019’da sevgili Antalyalılar görmüş, yanlış yapanları sandığa gömmüştür.” dedi.





Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan (sol başta), AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray davetlerinde baş köşede.





"BELEDİYENİN BİLGİ VE BELGELERİ HENÜZ MAHKEMEYE SUNULMADI"





İhale iptali ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının nihai bir karar olmadığının da altını çizen Böcek, “Daha aslında resmi olarak belediyemize yazı girmemiştir. Yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili duyumlarımız vardır. Ancak belediyemizden bilgi ve belgeleri henüz mahkemeye sunulmamıştır.” diye konuştu.