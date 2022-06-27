Hülya Koçyiğit'in 'Saray yandaşlığı' da iflası engelleyemedi

BORÇ 60 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR, TEKNİK ZATEN OLARAK İFLASTAYDI





MAHKEME KARARINDA DİRENDİ





'VEDA' MESAJI





Turizm sektörünün 'en güçlü' markalarından biri olduğu iddia edilen Alkoçlar Otelcilik AŞ için mahkemeden ikinci iflas kararı çıktı.Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait, Bin 400 yatak kapasiteli 3 otelin işletmecisi olan Alkoçlar Otelcilik AŞ 2018'de konkordato talebinde bulundu, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tedbir kararı verdi.HalkTV.com'un aktardığına göre, konkordato süreci devam ederken Bodrum ve Alaçatı’daki oteller kapatıldı. Yargılama sırasında dosyaya giren konkordato raporu, şirketin teknik olarak iflasta olduğunu ortaya koydu.Dosyaya bakan mahkeme 60 milyon lirayı aşan borcu bulunan şirketin iflasına karar verdi. Şirket karara itiraz etti, dosya bu defa istinaf sıfatıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi’ne gitti. Daire 30 Haziran 2021’de yerel mahkemenin kararını bozdu.Bozma kararı sonrası dosya bir kez daha İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gitti. Kararında direnen mahkeme, 16 Haziran’da şirketin iflasına karar verdi. Dosya, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.Unvanı değiştirilerek Amaç Otelcilik AŞ olan Alkoçlar'ın web sitesinde ise Ender Alkoçlar imzasıyla veda mesajı yayınlandı.