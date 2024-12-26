Samanyolu Haber /Dünya / Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi /26 Aralık 2024 00:17

Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'nin Humus kentindeki protestoların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SHABER3.COM

Suriye'de Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin türbesine saldırı düzenlendiği iddialarının ardından gerçekleşen gösteriler sonrasında Humus kentinde 18.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Aleviler ve Şiiler tarafından kutsal sayılan Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin Halep'teki türbesine saldırı gerçekleştirildiğine dair sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından Humus, Lazkiye, Tartus kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Göstericilerin "yeni yönetimin baskılarını" da protesto ettiği belirtilirken, Reuters'ın haberinde taleplerin ve gösterilerin büyüklüğünün doğrulamadığı belirtildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, Humus'ta saat 18.00-08.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, videonun yeni olmadığı, Halep kentinin kontrolünün devrilen devlet başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerden, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki grupların kontrolüne geçtiği döneme ait olduğu belirtildi.

Videolardaki grupların kimliğinin henüz belli olmadığı ifade edilen açıklamada, "Kurumlarımızın mülklerini ve dini mekanları korumak için gece gündüz çalıştığımızı ve bu tür videoların yeniden yayınlanmasının amacının Suriye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Suriye halkı arasına nifak sokmak olduğunu belirtiriz. Halkımızı barışı bozmaya yönelik söylentilerin yayılmasına karşı uyarıyoruz" denildi.

Açıklamada, "karışıklığı fırsat bilen rejim kalıntılarının bakanlığa bağlı güçlere saldırılar düzenlediği", bu saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:43:09