Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'de Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin türbesine saldırı düzenlendiği iddialarının ardından gerçekleşen gösteriler sonrasında Humus kentinde 18.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Aleviler ve Şiiler tarafından kutsal sayılan Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin Halep'teki türbesine saldırı gerçekleştirildiğine dair sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından Humus, Lazkiye, Tartus kentlerinde gösteriler düzenlendi.



Göstericilerin "yeni yönetimin baskılarını" da protesto ettiği belirtilirken, Reuters'ın haberinde taleplerin ve gösterilerin büyüklüğünün doğrulamadığı belirtildi.



Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, Humus'ta saat 18.00-08.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Suriye İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, videonun yeni olmadığı, Halep kentinin kontrolünün devrilen devlet başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerden, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki grupların kontrolüne geçtiği döneme ait olduğu belirtildi.



Videolardaki grupların kimliğinin henüz belli olmadığı ifade edilen açıklamada, "Kurumlarımızın mülklerini ve dini mekanları korumak için gece gündüz çalıştığımızı ve bu tür videoların yeniden yayınlanmasının amacının Suriye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Suriye halkı arasına nifak sokmak olduğunu belirtiriz. Halkımızı barışı bozmaya yönelik söylentilerin yayılmasına karşı uyarıyoruz" denildi.



Açıklamada, "karışıklığı fırsat bilen rejim kalıntılarının bakanlığa bağlı güçlere saldırılar düzenlediği", bu saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi.