Hurda denilen THK uçakları uçacak!

Havaların ısınmasıyla orman yangınları başladı. Geçen yıl günler süren orman yangınlarında tüm tepkilere rağmen ısrarla kullanılmayan ve iktidarın “hurda” dediği Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçaklarının bu yıl yangınlarda kullanılmak üzere uçuşa hazırlandığı ortaya çıktı.





2019 yılından beri kayyum heyeti tarafından yönetilen THK’nin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi’nin (TUSAŞ) desteği ile iki yangın söndürme uçağının bakımını tamamladığı ve uçuşa hazır hale getirdiği bildirildi. İki yangın söndürme uçağının bakımının sürdüğü ve bu uçaklardan birinin de kısa süre sonra tamamlanacağı öğrenildi.









Edinilen bilgilere göre, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın söndürme uçağı filosuna THK üç söndürme uçağıyla dahil olacak. THK’nin bir söndürme uçağı ise yedek uçak olarak uçuşa hazır halde tutulacak. Ayrıca, THK üç söndürme uçağı için altı kaptan pilot, altı yardımcı pilotla anlaştı. Bu pilotların büyük bir kısmının ise THK’nin daha önce işten attığı veya istifaya zorladığı eski söndürme uçağı pilotları olduğu öğrenildi.





AKP iktidarı, özellikle Bekir Pakdemirli’nin Orman Bakanlığı görevine atanmasından sonra, uzun yıllar başarıyla görev yapan Türk Hava Kurumu’nun CL-215 tipi uçaklarını devre dışı bırakmıştı. Son üç yıldır ihale şartnamesine konulan 5 bin litre şartıyla, 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları sadece 100 litre için ihaleye sokulmamıştı. Bu da 5 kova veya 5 damacana su eksiği nedeniyle THK uçakları ihaleye sokulmadı yorumuna neden olmuştu.





UÇAMAZ DEDİLER





Ayrıca, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli defalarca uçakların hurda olduğunu, antika olduğunu, uçamayacağını ileri sürdü. Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.





Pakdemirli, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “THK’nin söndürme uçakları neden kullanılmıyor?” şeklindeki soru önergesine verdiği yanıtta da “Bu uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalıştırılamadığından dolayı yangınlara müdahalede zafiyet oluşturmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu’nun uçakları varmış da… Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” demişti.





UÇAKLAR HURDA OLACAKTI





THK’nin eski Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Eski Bakan Bekir Pakdemirli, bir bakandan beklenmeyecek şekilde uçak meselesini kişiselleştirmişti. Bakan değişince sorun da çözülmüş oldu, aklın yolu bir. Lakin arkamızdaki hassas ve güçlü kamuoyu desteğiyle gece gündüz bu olayın üstüne gitmeseydik, şu an yangınları söndürmek için hazır THK uçakları sanayide hurda demire dönüştürülmüştü. Şimdi ise tüm Avrupa’nın kullandığı ama hurda dedikleri CL-215 yangın söndürme uçaklarına görev vermek zorunda kaldılar. İşlerine son verilen yetişmiş ve yetenekli yangın söndürme pilotlarımıza da görev vermek zorunda kaldılar” dedi.









THK’nin işten attığı söndürme uçağı pilotlarına geçen yıl günler süren orman yangınları sırasında BirGün ulaşmıştı. Pilotlar, “Tüm dünya THK’nin elindeki uçakları kullanıyor. Bizim tecrübemiz ve emeğimiz bir kalemde silindi. ‘Bugün gelin bu yangını söndürün’ deseler o uçaklara atlarız, yangını da söndürüp döneriz. Biz başarıyla görev yaptık. Kullandığımız uçakların da herhangi bir sıkıntısı yoktu” demişti.





Pilotlar dönemin bakanı Pakdemirli’ye ise şöyle tepki göstermişti: “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin çok az bir uçuş tecrübesi var ve kendisinin pilot olduğunu söylüyor. Hayatında yangın görmemiştir ama Rusya’dan, başka yerlerden uçak kiralamaya kalktı.”