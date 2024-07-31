Hurdacıyı haraç için darp edip mermerciye izlettiler

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Hırağı adrese gittiğinde A.D. ve kalabalık bir grup tarafından karşılanarak, kendisinden haraç istendi. Para vermeyi kabul etmeyen Hırağı, metruk bir binaya götürülerek darp edildi.





Adana'nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde oturan A.D., 28 Temmuz'da aynı mahallede oturan 3 çocuk babası Suriyeli hurdacı Mahmud Hırağı'yı arayarak "Elimizde hurda malzemeler var, gelip alır mısın?" dedi.Yaşadıklarını anlatan Mahmud Hırağı, kendisini darbeden A.D. ile yanındakilerin cezalandırılmasını istedi.Hırağı, "Benim bütün evrakım var ve hurdacılık yapıyorum. Bana ‘Hurda var, gel al’ dediler. Eve öylelikle gittim. Daha sonra H.Y. ağabeyi çağırdılar ve bana yaptıkları işkenceyi ona izlettiler. Benim telefonumu gasbedip banka hesaplarımdan para almak istediler. Hesaplarda para olmadığı görünce vücuduma elektrik verdiler ve daha sonra beni bıraktılar. Adalet istiyorum, bu insanlar hak ettiği cezayı alsın” dedi.