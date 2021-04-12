Hurmanın tanesi 5 liradan satışta!

Ramazan'a saatler kala Eminönü Mısır Çarşısı’nda hurma satışlarında da yoğunluk yaşanıyor. Ramazan’ın gözdesi hurma da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor.

Ancak vatandaş 'Ramazan'ın gözdesi' Hurmayı vatandaşın alması imkansız gibi .





Bir çok fiyatta hurma bulunsa da İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmanın en pahalısı ise kilosu 140 lira, tanesi ise 5 liraya satılan "Jumbo Kudüs hurması" oldu.





Hurma almakta kararsızlık yaşayan vatandaşlar " Tanesi 5 lira olan hurma nasıl alınır. Bir ailede 5 kişi olsa günlük sadece 25 lira hurma parası mı verilir. Aylık olarak hesapladığımızda neredeyse aylık bin lira oluyor"diyor





Daha ucuz olan hurmalara yönelen vatandaşların bir çoğu pazardan hurma almadan çıktılar