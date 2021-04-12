Samanyolu Haber /Gündem / Hurmanın tanesi 5 liradan satışta! /12 Nisan 2021 16:53

Hurmanın tanesi 5 liradan satışta!

Eminönü Mısır Çarşısı'nda ramazan alışverişi telaşı yaşanıyor. Ramazan'ın gözdesi hurma da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor. Jumbo Kudüs Hurması'nın tanesi 5 liradan satılıyor. Vatandaşlar pahalılığa tepki göstedi.

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Ramazan'a saatler kala Eminönü Mısır Çarşısı’nda hurma satışlarında da yoğunluk yaşanıyor. Ramazan’ın gözdesi hurma da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor. 
Ancak vatandaş 'Ramazan'ın gözdesi' Hurmayı vatandaşın alması imkansız gibi . 

Bir çok fiyatta hurma bulunsa da  İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmanın en pahalısı ise kilosu 140 lira, tanesi ise 5 liraya satılan "Jumbo Kudüs hurması" oldu.

Hurma almakta kararsızlık yaşayan vatandaşlar  " Tanesi 5 lira olan hurma nasıl alınır. Bir ailede 5 kişi olsa günlük sadece 25 lira hurma parası mı verilir. Aylık olarak hesapladığımızda neredeyse aylık bin lira oluyor"diyor 

Daha ucuz olan hurmalara yönelen vatandaşların bir çoğu pazardan hurma almadan çıktılar 
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