Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet Gazetesi baroların ilanını yayımlamadı /30 Haziran 2020 00:01

Hürriyet Gazetesi baroların ilanını yayımlamadı

Hükümetin çoklu baro sistemine geçmek istemesi sonrasında yaşanan tartışmalarla ilgili baroların Hürriyet Gazetesi'nde yayımlamak istediği ilana gazetede yer verilmediği ifade edildi.

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AKP’nin baroların yapısını değiştirmeyi planladığı 'çoklu baro' sistemine karşı 78 baro başkanlığı gazetelere ilan vererek destek çağrısında bulundu. Aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da olduğu 78 baronun katıldığı açıklamada, Erzincan ve Elazığ baroları yer almazken, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Hürriyet gazetesinin ilanı yayınlamadığını söyledi.

AKP ve MHP’nin 'çoklu baro' teklifine karşı 60’a yakın baro başkanının Ankara’ya gerçekleştirdikleri ‘Savunma Yürüyüşü’nün ardından barolar mücadelesine devam ediyor. Tüm barolar ortak bir bildiri yayımlayarak, destek çağrısında bulundu.

Birçok gazetede yer verilen ilan Hürriyet gazetesinde yayınlamaması tepkilere neden oldu.

Ankara Barosu Başkanı: Basın özgürlüğünde geldiğimiz nokta

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabından gazeteye tepki gösterdi.

"Bunu da kenara not alalım. Hürriyet gazetesi bu ilanı dahi yayınlayamayarak tarihteki yerini aldı" diyen Sağkan, "Basın özgürlüğünde geldiğimiz nokta" eleştirisinde bulundu.

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