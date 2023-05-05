Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet Gazetesi’nin Esenyurt'taki matbaası Baykar'a satıldı /05 Mayıs 2023 00:17

Hürriyet Gazetesi’nin Esenyurt'taki matbaası Baykar'a satıldı

Hürriyet Gazetesi’nin İstanbul Esenyurt’taki dev matbaası, arsası ile birlikte 816 milyon 551 bin TL’ye, İHA ve SİHA’lar yapan Baykar Makine’ye satıldı.

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Demirören Medya Grubu, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’nin Esenyurt’taki eski matbaasının arsası ve üzerindeki binaları Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ’ye sattığını duyurdu.

Konu ile ilgili borsaya yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır” denildi.
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