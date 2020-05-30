Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet, Milliyet ve Posta gazeteleri kapanıyor mu? /30 Mayıs 2020 20:57

Hürriyet, Milliyet ve Posta gazeteleri kapanıyor mu?

Son dönemde artış gösteren gazetelerin kapatılarak internet üzerinden haber yayıncılığına devam etmesi uygulamasının Demirören Medya Grubu'nun gazeteleri olan Hürriyet, Milliyet ve Posta için de uygulanacağı iddiasına Ahmet Hakan cevap verdi.

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Hürriyet yazarı ve sunucu Ahmet Hakan, Demirören Medya Grubu’nun bütün gazetelerinin kapanarak sadece dijital mecrada yayınlanacağına ilişkin iddiayı yalanladı.

Demirören Grubu'nun artık basılı mecralarda yayın yapmayacağı, Hürriyet, Posta ve Milliyet gibi gazetelerin kapanarak dijitalde devam edeceğine ilişkin ortaya atılan iddiyaya Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan açıklama geldi.

Çıkan iddialara Twitter adresi üzerinden cevap veren Ahmet Hakan, “Bunun tek harfi bile doğru değil. Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda. Sanırım bunun rahatsızlığı söz konusu.” dedi.

Grubun bünyesinde yer alan bir diğer gazete olan Vatan için ise bir süre önce kağıt baskıya son verilerek yayına internet üzerinden devam etme kararı alınmıştı.
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