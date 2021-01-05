"Hürriyet, Sabah'ın çakması" dedi

YouTube'da "İki Mahalle" isimli bir programda gazeteci Gürkan Hacır ile yandaş yazar Cem Küçük karşı karşıya geldi.





Hacır, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sözcü okumuyorum, kimse de para verip almasın." sözleri ile Sözcü'yü hedef tahtasına koyduğunu söyledi.





CEM KÜÇÜK: HÜRRİYET, SABAH'IN ÇAKMASI





Hacır'ın Hürriyet gazetesinin ismini telaffuz ettiği esnada araya giren Küçük, “Hürriyet, Sabah’ın çakması şu an. Sabah varken Hürriyet’e gerek yok.” dedi.





17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında AKP lideri ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kontrolü altında bir medya grubu teşkil etmek için işadamlarına talimat verdiği ortaya çıkmıştı.

İşadamı Ahmet Çalık, Sabah-ATV grubunu AKP hükûmetinin ihale rekortmeni yaptığı Gaziantepli Kalyoncu ailesine 27 Mayıs 2014'te devretmişti.





Sabah-ATV'nin sahibi Turkuvaz Medya'da genel müdürlük koltuğunda 8 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın (Erdoğan'ın damadı) ağabeyi Serhat Albayrak oturuyor.