Samanyolu Haber /Medya / "Hürriyet, Sabah'ın çakması" dedi /05 Ocak 2021 11:03

"Hürriyet, Sabah'ın çakması" dedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetin medya havuzunda yer alan Türkiye gazetesinin yazarı Cem Küçük, genel yayın yönetmenliği koltuğunda Ahmet Hakan Coşkun'un oturduğu Hürriyet'i "Sabah'ın çakması" diye niteledi.

SHABER3.COM

YouTube'da "İki Mahalle" isimli bir programda gazeteci Gürkan Hacır ile yandaş yazar Cem Küçük karşı karşıya geldi. 

Hacır, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sözcü okumuyorum, kimse de para verip almasın." sözleri ile Sözcü'yü hedef tahtasına koyduğunu söyledi. 

CEM KÜÇÜK: HÜRRİYET, SABAH'IN ÇAKMASI

Hacır'ın Hürriyet gazetesinin ismini telaffuz ettiği esnada araya giren Küçük, “Hürriyet, Sabah’ın çakması şu an. Sabah varken Hürriyet’e gerek yok.” dedi.

17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında AKP lideri ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kontrolü altında bir medya grubu teşkil etmek için işadamlarına talimat verdiği ortaya çıkmıştı.
 
İşadamı Ahmet Çalık, Sabah-ATV grubunu AKP hükûmetinin ihale rekortmeni yaptığı Gaziantepli Kalyoncu ailesine 27 Mayıs 2014'te devretmişti. 

Sabah-ATV'nin sahibi Turkuvaz Medya'da genel müdürlük koltuğunda 8 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın (Erdoğan'ın damadı) ağabeyi Serhat Albayrak oturuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Hürriyet, Sabah'ın çakması" dedi Sonraki Haber >>

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:25