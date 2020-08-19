Hürriyet tam bir iktidar gazetesi oldu

T24'ün "Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer’in yazısından 'Yağmalanmadık bir karış yer kalmadı, bu ülkeyi sevmiyoruz!' başlıklı bölüm ‘uçuruldu" haberine atıfta bulunan Emin Çölaşan, "...Yalçın Bayer'in yazısına da, gazetenin sansür makası değmiş. Bu olayı kimler, nasıl fark etti? bilmiyorum. Ancak medyaya sızmış olması çok önemli bir hadisedir." dedi.







ÇÖLAŞAN: HER AÇIDAN İKTİDARA TESLİM OLDULAR





Çölaşan bugün Sözcü'de yayımlanan makalesinde, "Bugünkü Hürriyet derseniz, o günlerle kıyaslandığında bile tam bir iktidar gazetesi oldu. Satış rakamları da ne yazık ki yerlerde sürünüyor. Bu açıdan bakıldığında söz konusu gazetede bazı haber ve köşe yazılarına sansür uygulanmasını çok doğal karşılıyorum!. Zira onlar her açıdan iktidara teslim oldu, onun eline bakıyor. Başka bir şey olmasını beklemeyin." değerlendirmesinde bulundu.