Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet’ten ‘haber’ satışı: Parayı basan ‘Türkiye’nin en iyi işvereni’ oluyor! /20 Nisan 2020 17:13

Hürriyet’ten ‘haber’ satışı: Parayı basan ‘Türkiye’nin en iyi işvereni’ oluyor!

Hürriyet gazetesi, şirketlere gönderdiği mailde, 30 Nisan’da yayımlanacak “Türkiye’nin en iyi işverenleri” sayfasına ücret karşılığında ‘haber’ satışı önerd

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Hürriyet gazetesinin şirketlere gönderdiği bir mailde, 30 Nisan’da yayımlanacak “Türkiye’nin en iyi işverenleri” sayfasında kurumlara para karşılığında yer teklifi yapıldı.

Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında Hürriyet’ten gelen maile tepki gösterdi. Hürriyet’in gönderdiği mailin ekran görüntüsünü de paylaşan Öz, “Hürriyet Gazetesi'nde "Türkiye'nin en iyi işverenleri" arasında anılmak için parayla satılan röportaj tarifesi. Buna para veren ne olsun. Üstelik "Bu bir ilandır" ibaresi de olmayacakmış. Pes” ifadelerini kullandı.


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