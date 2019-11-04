Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan oldu

Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmaların adından Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa eden Vahap Munyar'ın yerine uzun süredir köşe yazarlığı yapan Ahmet Hakan getirildi.





Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu. Hürriyet gazetesinde 43 kişinin işten çıkarılmasının ardından Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa etmişti. Munyar'ın ardından Ayşe Arman ve Gülse Birsel de gazete ile yollarını ayırmıştı. Bu istifaların ardından gazetenin yayın yönetmenliği için adı geçen isimlerden Ahmet Hakan'ın bu göreve getirildiği öğrenildi.





AHMET HAKAN KİMDİR?





Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967'de Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dolaştı. Çocukluğu Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde geçti. İmam Hatip Lisesini bitirdi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir süre okudu. Sonra, İstanbul'a geldi, bir süre de burada okudu. Büyükçekmece Hürbakış (yerel) gazetesinde bir süre çalıştı.





Üniversitedeyken yazdığı bazı hikâyeler Yedi İklim dergisinde yayınlandı. 1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT'de çalıştı. 'Yankı' isimli bir haber programı yapan ekipteydi. Kanal 7 kurulurken Genel Müdürü Mustafa Çelik'le temas kurup kadroya dahil oldu. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 Televizyonu Haber Müdürlüğü'nü ve ana haber spikerliğini üslendi. Kanal 7'de İskele Sancak programını yaptı ve bazı bölümlerini kitaplaştırdı. 2004'te Kanal 7 ile anlaşamayarak istifa etti. Köşe yazarlığı serüvenine ilk Yeni Şafak'ta başladı.





Daha sonra, Sabah'ta çalıştı ve şu anda Hürriyet'te yazıyor. CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını sunmaktadır. 16 Ocak 2017’den itibaren Kanal D Ana Haber bültenini sunmaya başladı, aynı zamanda Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini üstlendi. Kanal D'deki görevi 2019 yılında son buldu.





Ahmet Hakan en son, “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim” demesine karşılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağına binmesiyle gündem olmuştu.



