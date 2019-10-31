Hürriyet'te neler oluyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözde işadamlarından Yıldırım Demirön'e ait Hürriyet gazetesinde tenkisat devam ediyor.





Dün 20'ye yakın gazeteci işten atıldığını evlerına posta ile gönderilen tebligatla öğrenmişti.





Gazete yönetimi sözleşmesi feshedilen gazetecileri bugün insan kaynakları departmanına davet etti.





KİMLER İŞTEN ÇIKARILDI?





Edinilen bilgiye göre sözleşmesi tek taraflı feshedilen gazeteciler şunlar: Emre Özpeynirci (Otomotiv), Ceyhun Kuburlu (Ekonomi), Nigar Akan (Kelebek), Ahmet Can Şit (Teknoloji), muhabirler Ece Emre ve Arda Akın, editörler Deniz Türsen, Deniz Dallı ve Levent Korkut .





İşten çıkarılan Levent Korkut’un kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.





İşten çıkarılan gazetecilerin yerine AKP hükümetinin medya havuzunun amiral gemisi Sabah-ATV grubundan isimlerin getirileceği iddia ediliyor.









