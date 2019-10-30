Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet'te 'tenkisat' depremi /30 Ekim 2019 13:12

Hürriyet'te 'tenkisat' depremi

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayımlanan Hürriyet'te tenkisat depremi. Grup işten çıkarma tebligatını gazetecilerin ev adresine posta yolu ile gönderdi.

SHABER3.COM

Hürriyet gazetesinin de içinde bulunduğu Doğan Medya grubu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözde işadamlarından Yıldırım Demirören tarafından satın alınmıştı. 

Demirören ailesi Hürriyet gazetesini devraldıktan sonra onlarca gazetecinin işine son vermişti. Grupta tenkisat devam ederken bu sefer tebligat çalışanların evine posta yolu ile gönderildi.

YÖNETİM KURULUNUN KARARI

Tebligat ulaşan gazetecilerden bazıları şunlar: İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş ve Dürdane Kırçuval.

Odatv'nin iddiasına göre işten çıkarılmalardan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da servis şeflerinin de haberi olmadı. 

Çalışanlara posta yoluyla ulaşan tebligatta 25 Ekim tarihli kararını gerekçesinde "Yönetim Kurulu'nun işletmesel kararı" ifadeleri yer aldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hürriyet'te 'tenkisat' depremi Sonraki Haber >>

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

Cezaevindeki annesinin yanına alınmayan Miraz bebeğin gözyaşları

Cezaevindeki annesinin yanına alınmayan Miraz bebeğin gözyaşları

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

Bisikletliye vurup kaçtı

Bisikletliye vurup kaçtı

Araba yarışında feci kaza

Araba yarışında feci kaza

Deve çobanı kaçırdı

Deve çobanı kaçırdı

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

Cam silicilerin zor anları

Cam silicilerin zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:56:26