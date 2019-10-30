Hürriyet'te 'tenkisat' depremi

Hürriyet gazetesinin de içinde bulunduğu Doğan Medya grubu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözde işadamlarından Yıldırım Demirören tarafından satın alınmıştı.





Demirören ailesi Hürriyet gazetesini devraldıktan sonra onlarca gazetecinin işine son vermişti. Grupta tenkisat devam ederken bu sefer tebligat çalışanların evine posta yolu ile gönderildi.





YÖNETİM KURULUNUN KARARI





Tebligat ulaşan gazetecilerden bazıları şunlar: İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş ve Dürdane Kırçuval.





Odatv'nin iddiasına göre işten çıkarılmalardan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da servis şeflerinin de haberi olmadı.





Çalışanlara posta yoluyla ulaşan tebligatta 25 Ekim tarihli kararını gerekçesinde "Yönetim Kurulu'nun işletmesel kararı" ifadeleri yer aldı.







