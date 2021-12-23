Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet'ten çıkarılan gazetecilerin hukuk zaferi /23 Aralık 2021 18:53

Hürriyet'ten çıkarılan gazetecilerin hukuk zaferi

Hürriyet Gazetesi'nden evlerine gönderilen tebligatlarla hiçbir ödeme yapılmadan çıkarılan 45 gazeteciden 22'si açtıkları işe iade davasını kazandı.

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Demirören Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet Gazetesi'nde "Yönetim Kurulu'nun işletimsel kararı" gerekçesiyle işten çıkartılan, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na üye 45 gazeteciden 22'sinin açtığı işe iade davasında bugün karar açıklandı. Bakırköy 6. İş Mahkemesi, 22 gazetecinin "sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarına" hükmederek gazetecileri haklı buldu.

Gazeteden çıkarılan 23 kişinin Demirören Şirketler Grubu'na karşı açtıkları tazminat davaları ise devam ediyor.

Bakırköy 6. İş Mahkemesi'nden çıkan kararda, iş akdi feshinin geçersiz olduğu belirtilerek davacı gazetecilerin iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiğinin kabul edildiğine yer verildi. Davacı gazeteciler, İş Kanunu gereği 10 iş günü içinde işe iadeleri için işveren Demirören Medya Grubu'na başvuru yapacak. İşveren ise gazetecileri bir ay içinde işe başlatacak. Ancak işveren 22 gazeteciyi işe almaz ise bir yıllık brüt ücret tutarındaki parayı tazminat olarak ödeyecek.

İşe başlamak için başvuran gazetecilere karar kesinleşinceye kadar en çok 4 aylık ücretleri brüt olarak ödenecek. Karara tebliğ tarihinden sonra iki hafta içinde itiraz edilebilecek.

Gazetecilerin avukatları duruşmalarda, iş akitlerinin sendikal sebeple feshedildiğinin altını çizmişti. Demirören Medya Grubu'nun 45 sendika üyesini "ekonomik sebep" iddiasıyla işten çıkarırken aynı tarihlerde 300'e yakın yeni işçi istihdam ettiği duruşmalarda aktarılmıştı. Avukatlar, bu işe alımlar için "hileli istihdam" olduğunu beyan etmişti.


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