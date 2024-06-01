Samanyolu Haber /Gündem / Hüseyin Avni Mutlu 68 yaşında avukat oldu! /01 Haziran 2024 01:30

Hüseyin Avni Mutlu 68 yaşında avukat oldu!

Gezi direnişinde İstanbul Valisi olan Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında Gezi'nin yıldönümünde avukat oldu. Mutlu söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eski vali ayrıca Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 20 ay cezaevinde kalmış, sonrasında ise beraat etmişti.

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68 yaşına giren ve hukuk mezunu olan Avni Mutlu, Gezi direnişinin 11'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabından avukatlık ruhsatını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:  

"Bugün Avukatlık yeminimizi yaptık ve ruhsatımızı aldık.

Uzun yıllar Kaymakamlık, Valilikler sonrası Silivride 20 aylık haksız tutukluluklar..

Yargıtayda tamamı lehimize beraat ile sonuçlanan bir sürü örgüt iftiraları, yalan ve haksızlıklar..

Bundan sonrası da Avukatlık ile Adalet için devam edecek bir ömür..

Her şey için Allaha hamd olsun.. Nihayette hesapların adil ve seri görüleceği ahirete yolculuk..

Herkes hazır mı, biz çoktan hazırız..

Biz şimdi 68 yaşında da olsak, 28 yaşında gibi inançlı, azimli ve heyecanlı, sağlıklıyız hamdolsun.. Müvekkillere adalet için hizmet edeceğiz..

Lakin gerçek Vekil dünyada da, ahirette de Yüce Allah.

Sadece O'na kulluk ediyor ve sadece O'ndan yardım bekliyoruz.

Elhamdülillah..."
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