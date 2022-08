Hüseyin Çelik: AKP’nin MHP ile ittifakı bir cinnet halidir

Serbestiyet Ankara Temsilcisi Hilal Köylü’nün hazırlayıp sunduğu “Şimdiden Seçim 2023” programına konuk olan AKP kurucularından, eski Kültür ve MEB Bakanı Hüseyin Çelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Cumhur İttifakı’na yönelik değerlendirmelerde bulunan Çelik, “AKP Edirne’den Kars’a kadar bütün bölgelerden, her etnik unsurdan oy alan bir partiyken, AKP etnisite üzerinden oy alan bir partiye kendisini mahkûm etmemeliydi. Ben bunu defalarca söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim.



Ülkemizin güvenliği elbette önemlidir. Ama biz özgürlük ve güvenlik dengesini tüm demokratik ülkelerdeki gibi kurmak zorundayız. MHP ile olan ittifaktan dolayı ciddi bir oy kaybı olduğunu sağır sultan bile biliyor.’’ ifadelerini kullandı.



”TÜRKÇÜLÜK VE KÜRTÇÜLÜĞÜ BİR TUTTU”



AKP’ye oy veren Kürt seçmenin kayda değer bir kısmının bu ittifaktan rahatsız olduğunu dile getiren Çelik şöyle konuştu: ‘‘Daha önce MKYK’da ve bulunduğum tüm kurullarda ‘AKP Türkçü siyasetle ortak olursa Kürtleri, Kürtçü siyasetle ortak olursa Türkleri kaybeder’ dedim. Ben elbette ki AK Parti’nin MHP ile işbirliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz. Ben AK Parti’nin HDP ile de böyle bir adı konmamış koalisyona girmesini de asla doğru bulmam. Onu da bir cinnet olarak değerlendiririm. Kürtçülük de Türkçülük de AK Parti’nin kuruluş felsefesine aykırıdır fakat bugünkü manzara maalesef ki farklıdır.



Türkiye’de 15 milyona yakın Kürt seçmen var. Bunun 5 milyona yakını HDP’ye oy veriyor. Geriye kalan 10 milyonun ezici çoğunluğu ise şimdiye kadar AK Parti’ye oy veriyordu. Fakat AK Parti’ye oy veren Kürtlerin kayda değer bir kısmı MHP ile ittifaktan dolayı son derece rahatsız. Doğu’da CHP’nin varlığı neredeyse sıfırdı. Şimdi ise bir hareketlenme var. Bunu AK Parti’deki arkadaşlar görüyorlar herhalde.”



”SEDAT PEKER’İN İDDİALARININ SORUŞTURULMASI GEREKİYOR”



Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin de konuşan Çelik, şunları söyledi:



“Bu iddiaların hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin uydurma olduğunu tabii ki ben bilmiyorum, biz bilmiyoruz. Ama bunların doğru olup olmadığının elbette araştırılması gerekiyor. İddia kimden gelirse gelsin o iddia ile ilgili olarak bir de somut şeyler söyleniyorsa onun mutlaka soruşturma konusu olması gerekiyor. Araştırılsın, soruşturulsun ki o iddiaya muhatap olan kimseler şaibe altında kalmasın. İster iddialar iktidarla ilgili olsun, ister muhalefetle ilgili olsun, A veya B şahsı ile ilgili olsun, kesinlikle bunların araştırılması incelenmesi, doğrusunun yanlışının ortaya çıkartılması gerekiyor.



İddia sahibinin kim olduğu üzerinden konuşuluyor konular. Ben bunun üzerinde bu kadar durulmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki bir terörist ele geçirdiniz. Günlerce, aylarca bu adamı sorgulamıyor musunuz daha detaylı bilgi almak için? Dünyanın her yerinde birçok delil ya da birçok somut bilgi kriminal şahıslardan alınır. Bu açıdan ben bu iddiaların sahibinin kimliğinden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Eğer bir yolsuzluk, bir yanlışlık iddiası varsa; bu kimden gelirse gelsin, kiminle olursa olsun bunun üzerine gidilmesi lazım. Aksi takdirde üzerinize yapışır kalır.



”TÜRKİYE’DE ŞU AN ADALETİN GÜCÜNDEN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”



Savcılar neden iddialarla ilgili harekete geçmiyor meselesine gelince… Eğer bir ülkede adaletin gücü yoksa, orada gücün adaleti devrededir. Gücün adaleti de adaletsizliktir. Bu ülkede şu anda adaletin gücünden söz etmek mümkün değil. Biz hepimiz bağırıp çağırıyoruz ‘Savcılar nerede?’ diye. Bugünkü adli sistem içerisinde kahraman aramak beyhude bir çabadır. Yer ve yetki meselesi halledilmediği sürece, gerçek manada yargı bağımsızlığı söz konusu olmadığı sürece kesinlikle siz bu tür kahramanlıklar falan bekleyemezsiniz.”