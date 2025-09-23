Samanyolu Haber /Gündem / Hüseyin Çelik'ten 15 Temmuz itirazı: 'İnsanlar mağdur edildi, genel affa ihtiyaç var’ /23 Eylül 2025 14:09

Hüseyin Çelik'ten 15 Temmuz itirazı: 'İnsanlar mağdur edildi, genel affa ihtiyaç var’

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 15 Temmuz sonrası yüz binlerce kişinin mağdur edildiğini belirterek “zaruret derecesinde genel affa ihtiyaç var” dedi. Çelik, İmamoğlu’na açılan davalar ve kayyım atamalarını ise “akla ziyan ve ahlaki değil” sözleriyle eleştirdi.

AKP kurucularından, eski Bakan Hüseyin Çelik, Turkish Post’tan Tarık Gündoğan’a verdiği söyleşide önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de yüz binlerce kişinin haksız yere yargılandığını belirten Çelik, “Durmadan yeni cezaevleri inşa ediyoruz ama yine dolup taşıyor. Darbe girişimine sürüklenen askeri öğrencilerden emniyet mensuplarına kadar birçok kişi mağdur oldu. Bu nedenle genel af zaruridir” diye konuştu.

Çelik, herhangi bir mahkeme kararı olmadan işlerinden edilen KHK’lıların durumunun vicdanları yaraladığını belitrek,“On binlerce masum insanın çoluğu çocuğu açlığa mahkûm edildi. Kurunun yanında yaş da yandı. Bu, adalet değildir.” diye konuştu.

 Çelik, Erdoğan sonrası AK Parti’nin geleceğine dair soruya ise şu yanıtı verdi:
“Sayın Erdoğan karizmatik bir liderdir. Karizmatik liderlerin partileri kendilerinden sonra uzun boylu yaşayamaz. AK Parti de artık milletin değil, devletin partisi haline gelmiştir.”

‘MHP İLE ORTAKLIK OY KAYBETTİRDİ’
 MHP ile yapılan ittifakı sert sözlerle eleştiren Çelik, “İdeolojik partiler küçük de olsalar büyük partileri kendilerine benzetirler. MHP ile işbirliği AK Parti’ye oy kaybettirdi. Kürtlerden alınan oyların büyük kısmı DEM Parti ve CHP’ye kaydı” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN İKİNCİ KEZ SEÇİLMESİ
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki gösteren Çelik, “Eğer ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeseydi, ne bu davalar açılırdı ne de diploması iptal edilirdi. Gizli tanık ifadeleriyle bir metropol belediye başkanını tutuklamak akla ziyan bir iştir” dedi.

‘KAYYIMLAR KANUNU OLABİLİR AMA ASLA AHLAKİ DEĞİL’
Çelik, belediyelere kayyım atamalarını da sert şekilde eleştirdi: “Kanuni olabilir ama asla ahlaki değildir. Keyfi müsadere 1839’da Tanzimat Fermanı ile kaldırıldı. Neredeyse iki asır sonra bunun hortlatılması muhafazakâr bir iktidara yakışmadı.”

Kendisine “CHP’li misiniz?” diye soranlara da yanıt veren Çelik, “Ben CHP’yi değil, hakkı savunuyorum. Kime haksızlık yapılırsa yapılsın, onun yanında olmak insanlığın ve vicdanın gereğidir” ifadelerini kullandı.
