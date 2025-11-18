Samanyolu Haber /Gündem / Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken 'süreç' iddiası: 'AKP, MHP’yi kaybetmemek için 'tamam' dedi' /18 Kasım 2025 10:40

Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken 'süreç' iddiası: 'AKP, MHP’yi kaybetmemek için 'tamam' dedi'

AKP’nin kurucu isimlerinden Hüseyin Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar öne sürdü. Çelik, ‘süreci’ MHP lideri Bahçeli’nin ‘emrivaki’ olarak başlattığını ve AKP’nin ‘kendi müttefikini kaybetmemek adına tamam’ dediğini ileri sürdü.

AKP’nin kurucu isimlerinden ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Yeni Yaşam'a açıklamalarda bulundu.

Çelik verdiği röportajda 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar öne sürdü.

Çelik'in röportajının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bu süreç ağır aksak ilerliyor ve hukuki adımlar atılmıyor. Cumhur İttifakı ve iktidar acısından bunu nasıl görmek lazım? Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı görüşmelerin dışında tam da süreç içinde değil gibi mi?

Ben bu meselenin Cumhur İttifakı içinde uzun boylu, konuşularak, ölçülüp biçilerek, tartışılarak, getirisi götürüsü hesaplanarak başlamış bir süreç olduğu kanaatinde değilim.

Nasıl başladı?

Yani Sayın Devlet Bahçeli bir emrivaki olarak başlattı.

Böyle olabilir mi?

Evet olabilir. Hem de çok iyi olabilir. Çünkü geçmişte de buna benzer şeyler ile karşılaştık. Bu meselede AK Parti kendi müttefikini kaybetmemek adına bir manada bu emrivakiye tamam dedi.

Peki o zaman AK Parti de kafalar karışık mı?

AK Parti tarafının kafasının hala çok karışık olduğunu düşünüyorum. Eğer bu kafa karışıklığı olmasa ve bir ortak irade olsa mesela İmralı’ya gidilip gidilmeyeceğine karar verirsiniz. PKK “Ben silahlı mücadeleye son verdim. Biz memleketimizin meseleleriyle siyasi olarak bir şeyler söylemek istiyoruz,” diyorsa, mevcut PKK’lılar, dağdakiler, Avrupa’dakiler, hapishanedekiler ne olacak? Elbette hapishanede adam öldürdüğü için ceza çekenler bu cezasını çekecek. Kimsenin böyle bir imtiyazı olamaz. Ancak düşüncesini ifade ettiği için; diyelim ki Abdullah Öcalan’ı övücü bir şey söylemiş ve hapiste. Sayın Devlet Bahçeli de kurucu önder, diyor. Meclis’e gelsin konuşma yapsın diyor. Bunları ne yapacağız? Kafası net olan bir iktidar oturur bunların hesabını kitabını yapar.”
