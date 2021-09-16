Hüseyin Galip Küçüközyiğit ‘ileri derecede’ zayıflamış: ‘Bu ne hal, yok mu açıklaması?’

29 Aralık 2020 tarihinde Ankara’nın merkezindeki Maltepe’den ofisinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan eski Başbakanlık Raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit, geçtiğimiz gün Sincan Cezaevi’nden kızı Nursena Küçüközyiğit’in aranmasıyla cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.







Bugüne kadar nerede olduğu ve neler yaşadığı bilinmeyen Küçüközyiğit’in kızı Nursena Küçüközyiğit babasıyla görüştükten sonra durumuyla ilgili bilgi verdi.





‘BU NASIL BİR HAL, YOK MU BİR AÇIKLAMASI?’





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na konuşan Nursena Küçüközyiğit, babasının “ileri derecede zayıfladığını” aktardı. Gergerlioğlu, o görüşmeye ilişkin şu paylaşımda bulundu: “Hüseyin Galip Küçüközyiğit ile Sincan cezaevinde görüşen kızı Nursena, babasının ileri derecede zayıfladığını söyledi. Bu nasıl bir hal? Yok mu bir açıklama? Kaçırıldıktan 9 ay sonra ortaya çıktı, kimseye unutturamazsınız! @TC_icisleri @adalet_bakanlik”







