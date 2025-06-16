Husiler de savaşa katıldı, İran-İsrail gerilimi bölgesel krize dönüşüyor

İran-İsrail Savaşında Yeni Cephe: Yemen



İran ile İsrail arasında süregelen açık çatışma, Yemenli Husilerin resmen devreye girmesiyle yeni bir boyut kazandı. Ensarullah Hareketi'nin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yafa’daki “hassas noktaların” İran'la koordineli şekilde balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu. Bu gelişme, İran’ın müttefik ağını doğrudan savaşa dahil ettiğini ve İsrail’e karşı “çok cepheli bir direniş stratejisi” yürüttüğünü ortaya koydu.



İsrail'den Misilleme: Husi Komutanı Hedef Alındı mı?



İsrail basını, hava kuvvetlerinin Yemen’de bir suikast operasyonu düzenlediğini, hedefin Husi Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdul Kerim el-Ghamari olduğunu yazdı. Operasyonun doğruluğu tartışmalı; zira Husiler, hiçbir üst düzey yetkilinin hedef alınmadığını ve haberlerin İsrail'in başarısızlıklarını perdelemek için yayıldığını savunuyor.



Liderden Savaş Çağrısı: "Açık ve Uzun Vadeli Bir Savaş"



Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, İran’ın misillemelerine tam destek verdiklerini açıkladı. El-Mesira TV’de yaptığı konuşmada Tel Aviv’i “uzun sürecek bir savaşla” tehdit etti. El-Husi, Yemen’in “direniş ekseninin” kader belirleyici savaşlarında aktif rol alacağını vurguladı.



İran’dan Füze Yağmuru: Hipersonik Tehdit



Tahran’ın kullandığı füzeler arasında “Emad”, “Kadir” ve “Hayber” gibi gelişmiş modellerin yer aldığı bildirildi. Resmî kaynaklar, son saldırılarda hipersonik füze kullanımını doğrularken, İsrail’deki önemli altyapılar doğrudan hedef alındı. New York Times, bir araştırma merkezinin ağır hasar gördüğünü, Yediot Aharonot ise Weizmann Enstitüsü’nün roketlerle vurulduğunu yazdı.



Orta Doğu'da Yeni Dönem mi Başlıyor?



Husilerin çatışmaya dahil olmasıyla birlikte İran-İsrail savaşı, bölgesel bir çatışmaya dönüşme yolunda ilerliyor. Diplomasiden uzaklaşılan bu süreç, Orta Doğu’nun uzun vadeli istikrarını tehdit eden bir güvenlik krizine evriliyor. Uzmanlara göre, bu tırmanış durdurulamazsa bölge on yıllar sürecek bir istikrarsızlık sarmalına sürüklenebilir.