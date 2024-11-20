Husiler İsrail'e ticaret yapan gemiyi vurdu, gemi Erkam Yıldırım'a ait çıktı

Yemen’de Husiler’in hedef aldığı gemiyi bünyesinde barındıran Oras Denizcilik’in sahiplerinin, iktidara yakın iş insanlarıyla girdikleri ilişkilerle dikkat çekiyor. Oras Denizcilik’in sahibi Salih Zeki Çakır, AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ile eski iş ortağı ve şirketin adresi, Oras Denizcilik ile aynı. Öte yandan bir başka belge ise Oras Denizcilik’in, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın İsviçre’de kurduğu bir şirketin Türkiye’deki şubesi olduğunu ortaya koyuyor.





Medyascope'ta yer alan habere göre Yemen’de İran destekli Husiler, İsrail’e mal taşıdığı gerekçesiyle Anadolu S isimli gemiyi iki kez vurdu. Anadolu S isimli geminin sahibi Orsa Denizcilik’in sahipleri ise AKP’li siyasetçilerle girdikleri yakın ilişkilerle dikkat çekiyor.





Oras Denizcilik’in sahipleri kim?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre 5 milyar TL sermayesi bulunan Oras Denizcilik’in sahipleri Çağrı Cihan Çakır ve Salih Zeki Çakır.





Salih Zeki Çakır, aynı zamanda son seçimde TBMM’ye giren AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç’un eski iş ortağı. İki isim, 15 Temmuz'dan 1 ay sonra, Ağustos 2016’da 15 Temmuz Denizcilik ve Ticaret A.Ş. isminde bir şirket kurdu.





İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre Vehbi Koç’un yönetim kurulundaki görevi sona ererken Salih Zeki Çakır, yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ediyor.





Oras Denizcilik ile aynı bina, farklı daire

Ancak bu şirket ile İsrail ile ticaret yaptığı açıklanan ve Husilerin hedef aldığı Oras Denizcilik’in adresi daire numaraları dışında aynı. 15 Temmuz Denizcilik ve Oras Denizcilik aynı adreslerde faaliyet gösterirken Oras Denizcilik’in daire numarası 13, 15 Temmuz Denizcilik’in ise 15.





Öte yandan Oras Denizcilik’in, eski Başbakan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı belgeye göre Oras Denizcilik aynı zamanda Erkam Yıldırım’ın iş yeri. Erkam Yıldırım’ın imzasının yer aldığı belgeye göre Oras Denizcilik, 2013’te off-shore hesaplar ile ünlü Malta yasalarına göre kurulan Nova Warrior Limited isimli şirketin Türkiye şubesi, adresleri de aynı. İşte belgesi:





Oras Denizcilik: En hızlı büyüyen şirketlerden biri

Salih Zeki Çakır, 2019’daki yerel seçimlerde İBB Başkanlığı’na aday olan Binali Yıldırım’a “Denizcilik Üstün Hizmet Beratı” vermişti. Çakır ayrıca Yalova merkezli Sefine Tersanecilik’in de ortaklarından.





Son yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Oras Denizcilik, TOBB’un 2019 yılı “En hızlı büyüyen 100 şirket” araştırmasına göre yüzde 664,9’luk oranla en fazla büyüyen şirketlerden biri olmuştu. 2019 yılında Oruç Reis Araştırma Gemisi’nin iki yıllık işletmesi için açılan ihale de yaklaşık 5 milyon TL karşılığında Oras Denizcilik’e verilmişti.





Ne oldu?

Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde Panama bandıralı Anadolu S isimli kargo gemisine 24 saat içinde iki ayrı füze saldırısı düzenledi. Gemi mürettebatı saldırıları hasarsız atlattı. Kayıtlara göre geminin çıkış limanı İstanbul. Bir başka seyir kaydına göre Anadolu S tekrar Aden Körfezi’nden geçip Pakistan’a gidiyor.