Samanyolu Haber /Gündem / Husiler, Suudi petrol tesislerine saldırdı /29 Ocak 2020 17:59

Husiler, Suudi petrol tesislerine saldırdı

Suudi Arabistan ile Yemen arasında tansiyonu zirveye çıkaran bir gelişme yaşandı. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerini vurdu. Yemen merkezli Masirah kanalı kaynak gösterilen haberde, Abha ve Cizan Havalimanı ile bir askeri üssün de hedef alındığı öne sürüldü.

SHABER3.COM

Orta Doğu’da İran ve ABD arasında elçilik baskınıyla başlayıp Kasım Süleymani suikastıyla tırmanan, İran’ın misilleme olarak Irak’taki ABD üslerini vurmasıyla zirve yapan gerilimin yankıları dinmeden, bölgeyi sıcak savaşa sürükleyebilecek haber Suudi Arabistan’dan geldi.

Reuters’ın Yemen merkezli Masirah kanalına dayandırdığı habere göre, Husi milisler Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi ‘Saudi Aramco’nun Cizan şehrindeki tesislerine saldırdı.

İKİ HAVALİMANI VE BİR ASKERİ ÜS

Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından, Husiler’in tek hedefinin petrol tesisleri olmadığı ortaya çıktı. Husiler’in Askeri Sözcüsü Yahya Saria, roket ve insansız hava araçlarıyla Abha ve Cizan havalimanları ile bir askeri üssü de vurduklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, Saudi Aramco tesisleri geçtiğimiz aylarda da saldırıların hedefi olmuştu.

2019’un Eylül ayında insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda iki tesis vurulmuş, Husiler’in üstlendiği saldırı nedeniyle 5.7 milyon varil kesinti yaşanmıştı.

‘BU BİR UYARIYDI’

Suudi Arabistan ve ABD saldırıdan İran’ı sorumlu tutarken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den iki ülkeyi de kızdıran bir yanıt gelmişti. Ruhani, saldırıya ilişkin, “Hastane, okul ya da Sana’da bir pazar yerini vurmadılar. Sizi uyarmak için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve savaşı sona erdirmeli” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Husiler, Suudi petrol tesislerine saldırdı Sonraki Haber >>

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:57:30