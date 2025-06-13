Husiler'den İsrail'e füze yağmuru! Kudüs'te saldırı sirenleri çaldı

İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda, Yemen merkezli Husiler’den İsrail’e çok sayıda füze fırlatıldığı belirtildi.









ÜÇ ÇOCUK YARALANDI

Kudüs’te hava saldırısı sirenleri çaldığı kaydedilirken; IDF’den yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e fırlatılan bir füzenin önlenmesi için çalışıldığı belirtildi.İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Halil kenti yakınlarına isabet ettiğini açıkladı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle alarmların çaldığı ve füzenin önlenmeye çalışıldığı belirtildi.İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan el Halil kenti yakınlarına isabet ettiği kaydedildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, el-Halil kenti yakınlarındaki Sair beldesine düşen şarapnel parçaları sonucu üç çocuğun yaralandığı aktarıldı.Yemen’de faaliyet gösteren ve kamuoyunda Husiler olarak bilinen Ensarullah hareketi, kendisini İran liderliğinde şekillenen "Direniş Ekseni'nin" bir parçası olarak tanımlıyor. Grup, Hamas, Lübnan’daki Hizbullah ve bölgedeki diğer silahlı yapılarla birlikte, İsrail, ABD ve Batı’ya karşı ortak bir cephede yer aldığını belirtiyor.