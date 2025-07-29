Samanyolu Haber /Dünya / Husilerden yeni tehdit: İsrail'le bağlantılı tüm gemilere saldıracağız /29 Temmuz 2025 13:21

Husilerden yeni tehdit: İsrail'le bağlantılı tüm gemilere saldıracağız

İran destekli Husi isyancılar, Gazze'yle dayanışma gerekçesiyle başlattıkları saldırıların yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. İsrail limanlarıyla iş yapan tüm şirketlere ait gemileri hedef alacaklarını duyuran Husiler, ülkeleri İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

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Deniz Ablukasının Dördüncü Aşaması Başladı

Yemen’deki Husiler, Gazze’deki savaşın ve ablukanın devam etmesi halinde, İsrail bağlantılı ticari gemilere yönelik saldırılarını “milliyet fark etmeksizin” artıracaklarını ilan etti. Açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimizin ulaşabildiği her noktada bu şirketlerin gemileri hedef olacak” denildi.

Son Saldırılarda 4 Ölü, 11 Esir

Bu ayın başında Husiler, Yunanistan’a ait Liberya bandıralı Magic Seas ve Eternity C gemilerine saldırmıştı.

Eternity C'ye yapılan saldırıda 4 mürettebat hayatını kaybetti, 11 kişi esir alındı.

Magic Seas mürettebatının tamamı kurtarıldı.

Husiler, Eternity C’den esir aldıkları mürettebatın görüntülerini içeren bir video da yayımladı. Görüntüler henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

ABD ve Husi Anlaşması Delindi mi?
2023 Kasım ile 2024 Aralık arasında 100’den fazla gemiye füze ve İHA saldırısı düzenleyen Husiler, ABD ile Mayıs ayında varılan geçici ateşkese rağmen, İsrail’le ilişkili hedeflerin bu anlaşmanın dışında kaldığını savundu.

Diplomatik Baskı Çağrısı

İsyancı grup, “Bu tırmanışın durmasını isteyen ülkeler, İsrail’e savaşın bitirilmesi ve Gazze ablukasının kaldırılması için baskı yapmalıdır” açıklamasında bulundu.

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