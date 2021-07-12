Husumetlisinin düğününü rastgele taradı, biri çocuk iki kişiyi katletti

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.







Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.





Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.







Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve E.G (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.





Şüpheli S.A. ile düğün sahipleri arasında husumet olduğu öne sürüldü.