Samanyolu Haber /Gündem / Huzurda kandili programı yapıldı /29 Ekim 2020 11:33

Huzurda kandili programı yapıldı

Fethullah Gülen Hocaefendi Mevlid Kandili vesilesiyle, korona salgını sebebiyle kalabalık olmayan bir grupla bir araya gelerek hem uzun zamandır yayınlanamayan sohbetini yaptı, hem de birlikte ibadetlerini gerçekleştirdi

Huzurda kandili programı yapıldı

Herkul.org sitesinden yayınlanan videoda şunlar ifade edildi:

"Kıymetli arkadaşlar,
Uzun süredir sohbet yayınlayamadık. Ayrıca, buradaki bazı arkadaşlarımızın da salgınla imtihan olmaları sonrasında muhterem Hocamızın sağlığını soran çok sayıda mesaj aldık.
Bu sebeple, bu geceki kandil atmosferimize dair kısa bir video paylaşmak istiyoruz.
Salavat-ı şerifeler okunan ve tesbihat ile nefeslenilen gecede, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara, özellikle ülkemizdeki mağdurlara, yeni hicret beldelerine yerleşme gayretindeki muhacirlere, her şeye rağmen Hizmet heyecanıyla koşturan kardeşlerimize ve bütün insanlığa dualar edildi. Hastalara şifa dilendi, ahirete irtihal etmiş olanlar rahmetle anıldı.
Muhterem Hocamız bir süre de hasbihal etti. İnşaallah bu sohbeti haftanın Bamteli olarak neşredeceğiz.
“Kutlu Doğum”un yeniden dirilişimize vesile olması dileğiyle, Mevlîd kandilinizi gönülden tebrik ederiz."
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