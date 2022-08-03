'Huzur'u TRT yönetim kurulunda buldular: Aylık 9 bin TL

TRT, 2021 yılına yönelik mali bilgileri ile faaliyetlerini içeren raporunu gecikmeli olarak yayımladı. Rapor, Hilal Kaplan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin ile AKP AR-GE Başkan Yardımcısı Atakan Yılmaz’ı da kapsayan ve yılda yalnızca 18 kez toplantı yapan dokuz kişilik yönetim kurulu üyelerine aylık ortalama 8 bin 934 TL huzur hakkı ödendiğini ortaya koydu.







BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla 1964 yılında kurulan ancak son dönemde tarafsızlığa gölge düşüren yayınlar yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapor, “TRT, AKP’nin çiftliği gibi oldu” eleştirilerine neden olan yönetim kurulundaki isimlere her ay binlerce liralık ödeme yapıldığını gözler önüne serdi.





TRT’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan kısıtlı bilgiler şöyle sıralandı:





Kârı: 1 milyar 396 milyon 318 bin TL





Özkaynaklar toplamı: 5 milyar 201 milyon 804 bin TL





Ticari borçların toplamı: 206 milyon 537 bin TL