Hyundai: Elektrikli araç için Apple ile görüşüyoruz

Şirketin açıklamasının ardından hisseleri yüzde 25 artış gösterdi.







Yerel televizyon kanalı Korea Economic Daily TV, iPhone üreticisi ve Hyundai'nin 2027 yılına kadar sürücüsüz elektrikli araçlar geliştirmek ve Hyundai ya da bağlı şirketi Kia Motors Corp tarafından işletilen fabrikalarda pil geliştirmek için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.





Apple'dan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.





Apple 2024'te yeni pil teknolojisiyle kendi sürücüsüz aracını üretecek





Euronews'te yer alan haberde akıllı telefon üreticisinin otomotiv sektörüyle ilgili çalışmaları 2014 yılından beri Titan Projesi adı altında ilerliyor. Şirketin daha önce de elektrikli otonom araç teknolojisi üzerinde çalıştığı ve üretim için 2024 yılını hedeflediği belirtilmişti.





Fakat uzmanlar Apple'ın sahip olduğu teknoloji ve küresel tedarik ağına rağmen bir otomobili sıfırdan üretebilmesinin çok zorlu bir hedef olacağına da dikkat çekiyor. Elon Musk'a ait Tesla'nın sürdürülebilir karlılığa ulaşmasının 17 yıl sürdüğünün de altını çiziyorlar.