Samanyolu Haber /Dünya / Hyundai: Elektrikli araç için Apple ile görüşüyoruz /08 Ocak 2021 12:34

Hyundai: Elektrikli araç için Apple ile görüşüyoruz

Hyundai, Apple ile elektrikli araç üretimiyle ilgili olarak ön görüşmelere başladıklarını duyurdu. Güney Koreli şirket, "Apple ve Hyundai görüşüyor ancak çok erken aşamada, hiçbir şeye karar verilmedi" açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

Şirketin açıklamasının ardından hisseleri yüzde 25 artış gösterdi.

Yerel televizyon kanalı Korea Economic Daily TV, iPhone üreticisi ve Hyundai'nin 2027 yılına kadar sürücüsüz elektrikli araçlar geliştirmek ve Hyundai ya da bağlı şirketi Kia Motors Corp tarafından işletilen fabrikalarda pil geliştirmek için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Apple'dan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Apple 2024'te yeni pil teknolojisiyle kendi sürücüsüz aracını üretecek

Euronews'te yer alan haberde akıllı telefon üreticisinin otomotiv sektörüyle ilgili çalışmaları 2014 yılından beri Titan Projesi adı altında ilerliyor. Şirketin daha önce de elektrikli otonom araç teknolojisi üzerinde çalıştığı ve üretim için 2024 yılını hedeflediği belirtilmişti.

Fakat uzmanlar Apple'ın sahip olduğu teknoloji ve küresel tedarik ağına rağmen bir otomobili sıfırdan üretebilmesinin çok zorlu bir hedef olacağına da dikkat çekiyor. Elon Musk'a ait Tesla'nın sürdürülebilir karlılığa ulaşmasının 17 yıl sürdüğünün de altını çiziyorlar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hyundai: Elektrikli araç için Apple ile görüşüyoruz Sonraki Haber >>

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:25