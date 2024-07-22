Hz. Nuh’un (As) Gemisi Utrecht’te Barış ve Hoşgörü İçin Yelken Açtı

Dünya barışı, hoşgörü ve diyalog değerlerini vurgulayan Hizmet Hareketi gönüllüleri Aşure etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir gemi turu organize etti. Cumartesı ve Pazar günü kiralanan 2 adet gemide farklı milletlerden ve dinlerden 160 kişi bir araya geldi. Hz.Nuh’un (As) gemisi(Ark van Noach), Utrecht’in tarihi su kanallarında yaklaşık 1 saat boyunca yolcularıyla dostluk, barış ve hoşgörülü bir dünya için yelken açtı.





Vakıf yetkilisi Bekir Doğan, yaptığı açıklamada, "Bu yıl Aşure programımızı daha farklı bir şekilde yapmak istedik. Vakıf gönüllülerimiz 'Hz. Nuh’un (As) Gemisi' fikrini ortaya attılar. Hz. Nuh’un (As) gemisinden esinlenerek böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Gemimizde farklı din ve milletlerden insanlarla yolculuk yaptık. Aslında bu dünya bir gemi ve bütün insanlar bu gemide birlikte yolculuk yapıyorlar. Son yıllarda maalesef savaşlar, insan hakları ihlalleri, kutuplaşma ve ayrımcılık artmış durumda. Bu organizasyon ile birlikte yaşama sanatı, hoşgörü ve diyalogun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Utrecht'ten SECU Vakfı olarak tüm dünyaya önemli mesajlar verdiğimizi düşünüyoruz," dedi.





1000 KİŞİYE AŞURE







SECU Vakfı yetkilileri, Utrecht eyaleti genelindeki mülteci kamplarında, semt evlerinde ve vakıf gönüllülerinin komşularına yaklaşık 1000 kişiye aşure ikram ettiklerini belirttiler.





KİLİSELERDEN ORTAK VURGU





Yolculuk esnasında çok güzel dostluk köprüleri kuruldu. Yapılan konuşmalarda evrensel barış, hoşgörü ve adalet kavramları üzerinde duruldu. Gemi yolcularından Katolik Kilisesi temsilcisi Pastör Peter Ambting de etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi: "Toplumun kutuplaştığı ve dünya genelinde pek çok huzursuzluğun yaşandığı bu dönemde, farklı dinler ve geçmişlerden insanlarla iletişimde kalmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Ortak noktalarımızı paylaşmamız ve birbirimizin kültürlerini tanıyıp deneyimlememiz gerekiyor. Bu nedenle bu akşam burada bulunmaktan mutluluk duydum. Bu organizasyonu düzenleyen ve katılan herkese çok teşekkür ederim," dedi.





Hollanda Protestan Kilisesi Predikantı Marjan van Gezien ise gemide yaptığı konuşmada; "Hepimiz az önce gemiye bindik. Bu, bu akşam hepimizin aynı gemide olduğumuz anlamına geliyor. Nuh, Kur'an'da ve İncil'de adı geçen bir peygamberdir. Nuh, ailesi ve birçok hayvanla birlikte gemideydi. Bugün tıpkı Nuh'un gemisinde olduğu gibi, biz de farklı geçmişlere ve karakterlere sahip olarak aynı ortamda bir aradayız. Birbirimize saygı göstermeli ve birlikte uyum içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Bugünde Dünyamızda farklılıklara saygı duyarak barış içinde yaşayabiliriz ve birbirimize destek olabiliriz. Bu gemi tüm dünyaya önemli mesajlar veriyor. " dedi.

Bu 2 gemi turu, Hizmet Hareketinin inandığı barış, hoşgörü ve diyalog değerlerinin somut bir yansıması oldu. Etkinlik, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, karşılıklı anlayış ve saygının hakim olduğu bir dünya için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.